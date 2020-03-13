Более 5 тысяч человек в Москве обратились за больничными на горячую линию по коронавирусу

Всего зарегистрировано 13 тысяч обращений

Свыше 5 тысяч человек обратились за больничным на горячую линию по вопросам коронавируса, всего на линии были зарегистрированы 13 тысяч человек. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"Это говорит о том, что несколько тысяч человек ответственно относятся к своему здоровью и к безопасности окружающих", - подчеркнула вице-мэр.

Она отметила, что эта цифра, тем не менее, гораздо меньше, чем количество людей, которые реально вернулись недавно из Европы. Заболевание может протекать в легкой форме или бессимптомно. Поэтому независимо от наличия симптомов, необходимо обратиться на горячую линию и оставаться дома в течение двух недель.

"Я обращаюсь к нашим жителям с просьбой находиться в режиме самоизоляции, и обращаю внимание на то, что инкубационный период вируса составляет 14 дней", - сказала Ракова.

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