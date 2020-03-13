Европа признала невозможность остановить коронавирус

Наиболее сложная ситуация в Италии

Остановить коронавирус в Европе уже нельзя, можно только попытаться замедлить скорость его распространения. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Страны ЕС одна за другой закрывают свои границы. В пятницу Чехия объявила о запрете въезда для иностранцев и выезда для своих граждан. Наиболее сложная ситуация по-прежнему в Италии. Но её стремительно догоняют соседи. Президент Франции выступил с обращением к нации и предупредил, что это только начало.

Закрывают все: от ясель до университетов. 30 миллионов французских школьников и студентов теперь будут сидеть дома.

"Начиная с понедельника и вплоть до особого уведомления детские сады, начальные и средние школы, средние школы и университеты будут закрыты по одной простой причине: наши дети и молодые люди, по мнению ученых, передают вирус, кажется, наиболее быстро, хотя у детей иногда не проявляются симптомы ", - сказал Эммануэль Макрон.

500 заболевших за сутки. Всего более трех тысяч. В обращении к нации президент Макрон отмечает: эпидемия только начинается. Людям пожилого возраста рекомендовано лишний раз не выходить из дома. Работникам офисов - трудиться удаленно. Сам Макрон тоже в режиме "изоляции". График общественных встреч и совещаний сокращен до минимума, передает "ТВ Центр".

В эти выходные во всей стране муниципальные выборы. В Париже, например, будут избирать нового мэра. Процент явки обычно очень высокий. А значит, и риск заразиться тоже. Но отменять голосование власти пока не собираются. МВД накануне только попросила усилить меры санитарного контроля. И сделать так, чтобы люди в очереди не приближались друг к другу ближе, чем на метр. Но, судя по опросам, примерно треть французов уже решила: голосовать не пойдут.

С сегодняшнего дня и до конца марта закрывается Парижский "Диснейленд". Приостановлен чемпионат Франции по футболу. Отменяют концерты, спектакли. Хотя коронавирус породил новые формы креатива. Процесс мытья рук французские комики превратили в перфоманс.

Не до шуток итальянцам. Рим, Венеция, Милан - на улицах ни души. Все закрыто. Работают только аптеки и продуктовые магазины. Куда пускают не больше 15 человек одновременно. Но число инфицированных все равно растет. Заболевших уже более 15 тысяч. Жертв - более тысячи.

В больницах не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких. И персонала. Врачи работают в несколько смен, буквально выбиваясь из сил. В госпиталях вынуждены отменять плановые операции.

Ухудшается ситуация и в Испании. 812 новых случаев, больше 4 тысяч заболевших. В четырех городах введен режим карантина.

На карантине с 16 марта вся Чехия. Не дожидаясь вспышки эпидемии, власти ввели полный запрет на въезд и выезд из страны. Через 48 часов закроет границы Украина. Минздрав Украины сообщил о первом случае смерти в результате коронавируса, в Житомирской области скончалась женщина.

Сидеть дома сограждан призывают власти Германии - в стране 3 тысячи заболевших, и Бельгии. По распоряжению правительства там закрывают школы и университеты. Отменяют массовые мероприятия.

Из-за коронавируса встал на паузу даже "Брекзит". Переговоры о новом торговом партнерстве между Лондоном и ЕС перенесли на неопределенный срок. А наследник королевского престола принц Чарльз теперь принципиально не жмет руки в знак приветствия. Здоровье важнее хороших манер.

Сдержать распространение вируса по миру пока и правда не удается. 1000 заразившихся в Иране. Около 100 новых случаев в Австралии, включая министра внутренних дел страны. Подозрение на COVID-19 у президента Бразилии. А у жены канадского премьера Джастина Трюдо диагноз уже подтвердился. Но сам он, как уверяет, по-прежнему здоров.

Первый случай заражения накануне зафиксирован в штаб-квартире ООН. Организация отменяет все неэкстренные слушания. Из-за угрозы распространения инфекции УЕФА приостановила розыгрыш Лиги Чемпионов и Лиги Европы. В сложной ситуации оказались и пассажиры круизного лайнера Costa Magic. Когда выяснилось, что у троих человек подозрение на коронавирус, принимать корабль в свой порт отказались все ближайшие государства. Сейчас лайнер с 2 тысячами отдыхающих, среди которых 20 россиян, у берегов Мартиники. Проблем с запасами еды и воды нет. А туроператоры обещают за свой счет доставить всех по домам. Но уже после окончания карантина.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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