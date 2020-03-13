45 заболевших: в регионах России усиливают борьбу с коронавирусом

Вводится режим повышенной готовности

В России количество заболевших коронавирусом достигло 45. За минувшие сутки зарегистрировано 11 случаев. Как отметили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с COVID-19, все заразившиеся в течение последних двух недель посещали Италию, Францию и Австрию. Российские регионы вводят режим повышенной готовности. Власти рекомендуют отказаться от проведения массовых мероприятий, а также призывают граждан с пониманием относиться к профилактическим мерам и следить за своим здоровьем.

11 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки. Пять в Москве. Три - в Ленинградской области. По одному - в Санкт-Петербурге, Калининграде и Пермском крае. Среди диагнозов так называемые завозные случаи из Италии, Франции и Австрии. А также контактный - это когда человек общался с заболевшим. В самом западном регионе нашей страны уже запретили выезжать из страны чиновникам. В городе на Неве ограничили проведение массовых мероприятий, передает "ТВ Центр". При этом в местных органах здравоохранения сообщают: состояние пациентов опасений не вызывает.

Это Уфа. Здесь на карантин поместили женщину, которая обратилась в поликлинику с жалобами на недомогание. Она посещала Австрию. Решено сделать тест на коронавирус.

Во Владивостоке из стационара выписали двоих россиян, проходивших карантин после возвращения из круиза на лайнере Diamond Princess. Заболевание у них не выявлено. Больше в больницах Приморья не осталось пациентов с подозрением на коронавирус. Тем не менее, власти региона приняли решение усилить меры безопасности.

Все возможное делают и в столице. Тщательная дезинфекция в общественных местах. Отмена массовых мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек. К слову, такой же запрет в пятницу начал действовать и в Московской области. А в Новой Москве уже определили площадку для строительства инфекционной больницы из быстровозводимых материалов. Туда будут отправлять всех пациентов с подозрением на коронавирус. Клиника рассчитана на 500 человек. Этого должно хватить с лихвой. Тем более, что жители столицы ведут себя ответственно. Более 13 тысяч человек сообщили о самоизоляции после посещения стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

В центрах госуслуг "Мои документы" и принимают, а затем обрабатывают такие сообщения. Обратившимся доставляют больничные листы на дом. Один звонок в колл-центр - и курьер уже едет с пакетом документов. Для оперативной работы специалисты закреплены за каждым округом.

По распоряжению правительства России в пятницу приостанавливается пропуск через границу граждан Италии. Также прекращается прием документов на получение новых виз. РЖД отменяют поезда Москва-Прага - это по просьбе Чешских железных дорог. А на официальном сайте министерства здравоохранения появился специальный раздел, посвященный коронавирусу. Здесь все о мерах профилактики, о том, где можно сдать анализ на инфекцию, и что необходимо делать, чтобы не заразить окружающих.

На данный момент в России зарегистрировано уже 45 случаев заболевания коронавирусом. При этом 8 человек, как сообщают в Минздраве, уже выздоровели и были выписаны из больниц.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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