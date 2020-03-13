Путин: отношения с Южной Осетией развиваются по восходящей

Это "не может не радовать"

Владимир Путин встретился с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым. Обсуждались вопросы развития сотрудничества двух стран, передает "ТВ Центр".

Между Россией и Южной Осетией действует договор об экономической интеграции. Важную для республики роль играют капиталовложения, поступающие из нашей страны. Благодаря российским инвестициям Южная Осетия развивает транспортную сеть, энергоснабжение, строит социальные объекты.

"В целом отношения развиваются по восходящей, хорошо. В прошлом году мы зафиксировали рост товарооборота, что тоже не может не радовать. Выполнена инвестиционная программа в объеме 4,27 миллиарда, я знаю, что у вас есть еще некоторые соображения по этому поводу, как можно дальше двигаться и что является приоритетным для республики", - сказал Путин.

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