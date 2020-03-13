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Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 45

16:11
  • пятница
  • 13 марта 2020

За сутки зарегистрировано 11 новых случаев

В России за минувшие сутки зафиксировано 11 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе. Таким образом, число подтвержденных случаев заражения достигло 45.

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Пять случаев зафиксировано в Москве, три — в Санкт-Петербурге и по одному в Московской и Ленинградской областях, а также в Пермском крае.

Все заболевшие в последние две недели посещали Италию, Францию и Австрию. При этом один человек заразился после контакта с ранее заболевшим пациентом.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в Китае в конце 2019 года. В настоящее время инфекция распространилась на более чем 100 стран, заражены около 120 тысяч человек. Число жертв превысило 5100. Ранее ВОЗ признала коронавирус COVID-19 пандемией.

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