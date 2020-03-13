Собянин выразил соболезнования родным погибшего при урагане

Мэр призвал москвичей быть осторожными

Во время урагана в столице погиб один человек, есть пострадавшие. Об этом в пятницу в своем Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он выразил соболезнования семье погибшего.

"Еще раз прошу быть осторожными, не выходить на улицу без веского повода. Повышенный уровень опасности в городе продолжает действовать. Все службы города работают в режиме чрезвычайной готовности", - отметил Собянин.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра на востоке Москвы на автомобиль во время движения упало дерево. Мужчина потерял сознание и врезался в припаркованную машину. До конца дня в городе действует штормовое предупреждение. Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду.

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