"Само совершенство": Алена Апина примерила серебристое мини-платье

Артистку назвали восьмым чудом света

55-летняя певица Алена Апина сочинила забавное стихотворение про коронавирус и опубликовала в Instagram две откровенные фотографии.

"Кризис, вирус, карантин, кто-то дома пьет один. Ни концертов, ни морей. Вот бы лето поскорей", - написала Апина. Из-за пандемии коронавируса она сократила число контактов с внешним миром. В освободившееся время знаменитость сочиняет "стишата" и просматривает прошлогодние фотографии.

На опубликованных снимках Алена Апина предстает в довольно соблазнительном образе. Больше всего поклонникам понравился второй кадр. Звезда сидит на кровати в высоких серебристых сапогах и коротком серебристом платье. Она оголила левое плечо, тем самым еще больше открыв вид на смелое декольте.

"Концерты отменяются, переносятся, границы закрываются, про деньги лучше не начинать", - написала исполнительница хитов "Ксюша" и "Узелки".

Фанаты пришли в восторг от фото Апиной. Стройная, изящная, манящая - она выглядит гораздо моложе своих лет.

- Дай Бог всем женщинам быть такими красивыми, как вы, Алена, - пишут в Сети.

- Офигенская.

- Шикарная.

- Алена всегда была обворожительная, привлекательная, ее песни всегда зажигали.

- Просто прелесть, восьмое чудо света, само совершенство.

Алена Апина была два раза замужем. В 2016 году она ушла от Александра Иратова, с которым прожила больше 20 лет. Артистка много лет лечилась от бесплодия и девять раз прошла процедуру искусственного оплодотворения. В итоге она заплатила суррогатной матери 25 тысяч долларов за рождение дочери. Девочку назвали Ксенией.

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