На Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса

Пожилая женщина вернулась из Польши две недели назад

На Украине зафиксирован первый случай смерти от коронавируса. Жертвой опасной инфекции стала 71-летняя жительница города Радомышль в Житомирской области.

Пожилая женщина была госпитализировано с коронавирусом накануне, сообщили в украинском Минздраве. Известно, что она вернулась из Польши 1 марта.

При госпитализации медики оценивали ее состояние как средней степени тяжести. В пятницу утром оно резко ухудшилось. Женщину перевели на искусственную вентиляцию легких.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в Китае в конце 2019 года. В настоящее время инфекция распространилась на более чем 100 стран, заражены около 120 тысяч человек. Число жертв превысило 5100. Ранее ВОЗ признала коронавирус COVID-19 пандемией.

В России, по данным на 13 марта, зарегистрировано 45 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки число инфицированных увеличилось на 11 человек.

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