Забывший об осторожности принц Чарльз оконфузился с рукопожатиями

Принц Чарльз попал в неловкое положение на церемонии TK Maxx & Homesense Awards, которую провела в Лондоне благотворительная организация Prince's Trust.

В Сети опубликовали видео, на котором принц Чарльз выходит из машины и здоровается с гостями и организаторами мероприятия. Сын Елизаветы II протягивает одному из мужчин руку, однако в последний момент стремительно ее одергивает. Затем он соединяет ладони перед собой в жесте "намасте". Такое приветствие принято в Индии, Непале или, например, Таиланде. После этого принц разводит руками, словно извиняясь за отказ от рукопожатия.

Дело в том, что медики рекомендовали членам королевской семьи отказаться от рукопожатий, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. Однако принц Чарльз, судя по всему, еще не привык к подобным мерам предосторожности. Через несколько секунд после выхода из авто принц Уэльский снова протянул руку, но уже другому джентльмену. Одернув руку, он опять сложил ладони в жесте "намасте". Участники этой забавной сцены восприняли произошедшее с юмором, хотя очевидно, что сын королевы почувствовал себя неловко.

Кто-то из интернет-пользователей шутки ради предложил принцу Чарльзу заменить рукопожатие на приветствие, принятое в выдуманной стране Ваканде.

But if only HRH Charles would've adopted the #Wakanda greeting pic.twitter.com/x98PXahyyc