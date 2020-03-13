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Забывший об осторожности принц Чарльз оконфузился с рукопожатиями

17:50
  • пятница
  • 13 марта 2020

Видео инцидента выложили в Сети

Принц Чарльз попал в неловкое положение на церемонии TK Maxx & Homesense Awards, которую провела в Лондоне благотворительная организация Prince's Trust. 
У президента Бразилии подтвердился коронавирус

В Сети опубликовали видео, на котором принц Чарльз выходит из машины и здоровается с гостями и организаторами мероприятия. Сын Елизаветы II протягивает одному из мужчин руку, однако в последний момент стремительно ее одергивает. Затем он соединяет ладони перед собой в жесте "намасте". Такое приветствие принято в Индии, Непале или, например, Таиланде. После этого принц разводит руками, словно извиняясь за отказ от рукопожатия. 

Дело в том, что медики рекомендовали членам королевской семьи отказаться от рукопожатий, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. Однако принц Чарльз, судя по всему, еще не привык к подобным мерам предосторожности. Через несколько секунд после выхода из авто принц Уэльский снова протянул руку, но уже другому джентльмену. Одернув руку, он опять сложил ладони в жесте "намасте". Участники этой забавной сцены восприняли произошедшее с юмором, хотя очевидно, что сын королевы почувствовал себя неловко.

- Очаровательно, - комментируют видео в Сети. 

- Намасте всем. 

- Довольно мило.

- Я предпочитаю кивок головой, небольшой поклон или реверанс.

Кто-то из интернет-пользователей шутки ради предложил принцу Чарльзу заменить рукопожатие на приветствие, принятое в выдуманной стране Ваканде.

По последним данным, коронавирусом заразилось свыше 134 тысяч человек. 4 973 человека скончались от COVID-19.

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