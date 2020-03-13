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У президента Бразилии подтвердился коронавирус

17:25
  • пятница
  • 13 марта 2020

Пару дней назад он встречался с Дональдом Трампом

У президента Бразилии Жаира Болсонару обнаружен коронавирус. Первый тест на наличие коронавирусной инфекции дал положительный результат.

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Ранее коронавирус был подтвержден у главы секретариата по общественным коммуникациям администрации президента Фабио Вайнгартена. В это время он в составе делегации находился в США, где в том числе встречался с Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом.

Сразу после этого 65-летний Жаир Болсонару и другие "возрастные" чиновники сдали анализы на коронавирус. Ранее в пятницу президент Бразилии обратился к нации в связи с ситуацией с вирусом. При этом на его лице была маска.

В пресс-службе американского Белого дома заявили, что Трамп и Пенс не контактировали с Вайнгартеном. Президент США отказался проверяться на коронавирус.

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