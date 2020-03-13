Капитальный ремонт поликлиник в Москве начнется позже

Это вынужденная мера из-за возросшей нагрузки на врачей

Капитальный ремонт некоторых поликлиник в Москве начнется позже запланированного ранее срока. Это связано с необходимостью усилить выездную службу поликлиник, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы понимаем, что максимальное количество людей с ОРВИ необходимо обслуживать на дому. Для этого мы проводим большую работу по усилению нашей выездной службы. К работе будут дополнительно привлечены врачи профилактических отделений, которых сейчас более 300, и молодые специалисты - ординаторы - 750 человек", - рассказала вице-мэр.

Кроме того, сейчас в поликлиниках введен раздельный прием пациентов в зависимости от того, есть у них симптомы ОРВИ или нет.

Масштабная программа капитального ремонта поликлиник была запущена в Москве с февраля 2020 года. Ремонт помещений проводится в рамках внедрения "Нового московского стандарта" в поликлиниках города. В период до 2024 года планируется отремонтировать 135 зданий, старт капремонта первых 50 объектов запланирован на 2020 год. В 12 поликлиниках уже начались строительные работы.

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