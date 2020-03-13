Названы 5 главных претендентов на победу на "Евровидении"

В их числе Little Big
Букмекеры выявили пятерых участников "Евровидения", которые имеют самые высокие шансы на победу.
Первую позицию разделили между собой болгарская певица Виктория Георгиева и поп-группа The Roop из Литвы. Они набрали по 11%. На третье и четвертое места претендуют швейцарец Гьонс Тирс и исландский коллектив Daði & Gagnamagnið. Их победный коэффициент составляет 10%.
Пятерку лидеров, как сообщается на сайте Eurovisionworld, замыкает российская группа Little Big (7%), которая выступит на конкурсе с песней Uno. Кстати, сами музыканты считают, что их главными конкурентами на "Евровидении" станут представители Исландии, Литвы и Болгарии.
Ранее музыкальные критики Артур Гаспарян и Александр Беляев критически отозвались о новой песне Little Big. По словам Беляева, "единственная фишка номера - толстый танцор".
"Евровидение-2020" пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах.
Видео: музыкальный критик Сергей Соседов о шансах Little Big на победуВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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