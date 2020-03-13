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Названы 5 главных претендентов на победу на "Евровидении"

18:14
  • пятница
  • 13 марта 2020

В их числе Little Big

Букмекеры выявили пятерых участников "Евровидения", которые имеют самые высокие шансы на победу. 
Выяснились подробности выступления Little Big на "Евровидении"

Первую позицию разделили между собой болгарская певица Виктория Георгиева и поп-группа The Roop из Литвы. Они набрали по 11%. На третье и четвертое места претендуют швейцарец Гьонс Тирс и исландский коллектив Daði & Gagnamagnið. Их победный коэффициент составляет 10%.   

Пятерку лидеров, как сообщается на сайте Eurovisionworld, замыкает российская группа Little Big (7%), которая выступит на конкурсе с песней Uno. Кстати, сами музыканты считают, что их главными конкурентами на "Евровидении" станут представители Исландии, Литвы и Болгарии. 

Ранее музыкальные критики Артур Гаспарян и Александр Беляев критически отозвались о новой песне Little Big. По словам Беляева, "единственная фишка номера - толстый танцор".  

"Евровидение-2020" пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах. 

Видео: музыкальный критик Сергей Соседов о шансах Little Big на победу

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