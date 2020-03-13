Собянин прокомментировал ситуацию с ветром в Москве

Такие погодные явления стали постоянным элементом жизни москвичей

По всей центральной России устраняют последствия разгула стихии. Регионы накрыл циклон, который принёс с собой ураганный ветер с порывами до 26 метров в секунду.

В Москве некоторые здания частично остались без кровли. Повалены несколько сотен деревьев. Одним из них придавило машину - погиб водитель. Всего повреждены десятки автомобилей. Три человека получили травмы. Для экстренного реагирования создан оперативный штаб МЧС.

В столице продолжает действовать "оранжевый" уровень угрозы. Аэропорты работают штатно, но есть задержки рейсов. Временно закрыты для посещения столичные парки. Мэр Сергей Собянин призвал граждан быть максимально острожными и отметил, что все службы города переведены на режим чрезвычайной готовности.

"В целом, конечно, ситуация сложная. Мы начали начали оповещать с ночи. Даже не с ночи - со вчерашнего вечера предупредили работников парков, патрульно-постовые службы, постоянно шло информирование граждан. В силу того, что город огромен и движение людей не прекращается, движение машин не прекращается. Теперь это своего рода постоянный элемент нашей жизни, такие стрессовые ситуации. Будем надеяться, чтобы с каждым годом и службы реагирования работали лучше, и жертв было меньше", - сказал Сергей Собянин.

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