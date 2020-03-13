Справедливость или сведение счетов: за что наказали Харви Вайнштейна

Продюсеру вынесли приговор

В США в Пенсильвании продолжается расследование по делу о педофилии. Обвиняются 300 католических священников, их жертвами стали более 1000 детей. Дело тянется уже несколько лет, до суда пока ни одно из обвинений не дошло. В другом американском штате, Массачусетсе, также после длительного разбирательства священника-педофила всё-таки приговорили - за регулярные изнасилования и избиения детей Пол Шенли проведет за решеткой 15 лет. Голливудский продюсер Харви Вайнштейн за два эпизода секса по согласию, но после которого сильно совершеннолетним тетенькам было стыдно, получил 23 года тюрьмы.

По жалкому виду Харви Вайнштейна и не скажешь, что всего-то два года назад он выглядел совсем иначе. Лощёный, успешный, богатый, и за его внимание сражались все, кто хотел стать настоящей голливудской звездой. Но 2017-й год стал для Вайнштейна не просто роковым, а переломным. По моральным соображениям, в прямом смысле слова – его вышвырнули за ворота Голливуда – уволили с поста сопредседателя собственной же компании и исключили из Американской академии киноискусств. И всё это случилось только потому, что его бывшие любовницы стали заваливать суды исками, а журналистов – признаниями о невыносимой жизни актрис.

Такими откровениями поделились более сотни актрис разного калибра – от тех, которые известны только на задворках Голливуда, до тех, кто не нуждается в представлении, например, Ума Турман и Анджелина Джоли. Но не все из них могли контролировать свои эмоции – и некоторые банально разбалтывали как, почему и зачем они оказывались в одной комнате с Харви Вайнштейном.

Все так называемые жертвы Вайнштейна грезили об Оскаре, славе и гонорарах. И они знали – к кому надо идти, ползти и выпрашивать роль – хотя бы второго плана. "Крик", "Очень страшное кино", "Властелин колец", "Убить Билла", "Криминальное чтиво", "Бесславные ублюдки", "Король говорит", "Мой парень – псих" – все эти фильмы, в том числе, появились и благодаря Вайнштейну. Словом, он умел создавать шедевры и умел рядовых актёров превращать в звёзд. Имел ли он право взамен требовать от них любви – конечно, нет. Но и у актрис никто не отнимал право не подчиняться прихотям продюсера, и громко хлопнув дверью – отстоять свою честь и репутацию. Но они не хотели хлопать дверьми – они хотели, чтобы Вайнштейн открывал перед ними любые двери Голливуда, ничего не прося взамен.

Этот процесс перевернул представление об американской судебной системе и о правосудии. Теперь-то уж точно любой мужчина должен помнить, что он может оказаться за решёткой по прихоти какой-нибудь эмансипированной особы, которой, например, показалось – что её не любили, а насиловали, или что её не просто задели плечом в толпе, а посягнули на честь и достоинство.

Но когда ты публичная личность, когда тебя можно разорить – то ты уже никуда не убежишь. Кстати, именно благодаря делу Вайнштейна феминистки стряхнули со своих юбок пыль веков, и придумали движение – "я тоже". И эти тётки считают, что 23 года Вайнштейн получил и благодаря их усилиям.

Кстати, феминисток можно было бы даже поддержать, если бы они не были настолько одержимы и невменяемы. Ведь движение "я тоже" раздавило не только Вайнштейна, волной зацепило и других знаменитостей. Причём, приговор – виновен - феминистки выносят сами, не дожидаясь решения суда. И устраивают настоящую травлю, разрушая своей жертве и жизнь, и карьеру.

Дела-пустышки, основанные на воспоминаниях, впечатлениях и эмоциях – это главные признаки движения "я тоже". У так называемых жертв насилия никогда нет веских доказательств, есть только жажда крови. И свою позицию они всегда отстаивают с таким остервенеем, что не замечают, как из кротких жертв превращаются в палачей. И, если публичные личности ещё как-то могут достучаться до общественности, то простые люди впадают в ступор в ожидании получить обвинение в изнасиловании от какой-нибудь сумасшедшей соседки или коллеги.

"Из-за феминизма много становится непонятно. Мужчины помоложе уже не знают, как с девушкой общаться. Они говорят, мы равны – но в тоже время мы должны соблюдать ещё какие-то дополнительные условия и правила", - говорит журналист Джон Вароли.

Дополнительным условием для некогда звездного Харви Вайнштейна стало гормональное лечение от сексуальной зависимости. Теперь он уже точно не похож на мужчину, но его цветущим жертвам этого мало. Они хотят уничтожить его окончательно – публично переломать хребет. Это трагикомично, но хребет Вайнштейну и правда уже сломали в прошлом году - но в аварии, и теперь он не то, что насиловать – ходить не может. А ещё у него обострились проблемы с сердцем. Так что до очередного суда – теперь уже в Лос-Анджелесе – он, может быть, и не доживёт.

Вера Щирова, "В центре событий", "ТВ Центр".

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