Значение битвы на "Линии Сталина"

Ее строили десять лет

Со дня Победы прошло всего 75 лет, но мир, похоже. уже забыл уроки и цену той войны. Мы помним. О людях и стране, выстоявших в Великую Отечественную, о том, как гитлеровский блицкриг рассыпался как карточный домик, когда враг, только что "прогулявшийся по всей Европе", столкнулся с настоящим сопротивлением.

Это в 45-ом Бронислав Карпенко получит медаль "За боевые заслуги", а потом еще и Орден Славы. В июне 41-го ему 14 лет, 15 будет в августе. А пока он бежит домой с деревенского рынка, чтобы сказать родителям — началась война. Первых немцев в округе увидят где-то через неделю. Передовые части Вермахта прошли по дворам как сельские хулиганы.

Одни разоряли хлева и курятники, другие угощали малышей пряниками и конфетами. Уже после войны Бронислав Карпенко поймет, для чего нужны были такие широкие жесты, передает "ТВ Центр". Каждый подарок детям фиксировал фотограф. Снимки отправляли в Берлин. Там специалисты министерства пропаганды усиленно создавали образ смелых, но добрых солдат Рейха. Впрочем, пленки в фотоаппаратах тех лет было мало, так что немцы довольно быстро перестали притворяться.

Было похоже, что немцы становятся злее с каждым днем — начались массовые расстрелы мирных жителей, войска СС сжигали целые деревни. Особенно зверствовали там, где замечали красноармейцев, которые пробивались к своим на восток или уходили в подполье.

"Окружили деревню и знали, в каком доме живут эти офицеры и пошли плотно к этому дому. Эти два мужика, два этих офицера, они были вооружены, у них были пулеметы. Они подпустили и открыли огонь. Они уложили там около 50 человек этих прохвостов. Погибли, конечно, и сами. Они пошли на то: погибнем, но не сдадимся", - рассказал Бронислав Карпенко.

Многие историки объясняют озлобленность немцев пробуксовкой наступления. Легкая прогулка по Европе убедила солдат Вермахта в своей непобедимости. Но 22 июня на их пути оказалась Брестская крепость. А потом - Минский укрепрайон, который позже назвали "Линией Сталина". Ее строили десять лет - с 28-го года. 13 частей советской линии обороны протяженностью почти в 2000 километров протянулись от Карельского перешейка до Черного моря. Но в 39 году граница сдвинулась на 300 километров западнее, и Минский укрепрайон законсервировали. Вместо него начали возводить Линию Молотова. Современнее и мощнее. Закончить планировали в 42-ом. Не успели. Старый укрепрайон тем временем спешно готовили к обороне.

Только по данным самих немцев, под Минском подбили 200 их танков. Наши историки говорят о 300. Это за неделю боев. Для примера, во всей французской операции, а Пятая Республика, по сравнению с другими странами Европы дала самый серьезный отпор фашистам, Вермахт потерял не более 600 танков. Впрочем, бронемашины, подбитые во Франции, нацисты быстро заменяли новыми, в основном, чешскими. И делали это благодаря европейцам. Уже на Нюрнбергском процессе начальник штаба Вермахта Кейтель прямо заявил: Прага была жизненно необходима Берлину, чтобы завершить вооружение армии. И добавил, что без согласия Европы Германия просто бы не решилась занять Чехословакию.

"С Мюнхенским сговором, когда договорились с Гитлером все европейские страны о разделе Чехословакии, они в придачу получили большое количество танков. Все танки попали в Вермахт. И основа танковых клиньев именно в минском укрепрайоне составляли эти танки чешского производства, модернизированные немцами. Что немцы сделали: усилили пушку, усилили бронирование, поставили командирскую башню", - рассказал исполнительный директор ИКК "Линия Сталина" Александр Метла.

Впрочем, чешско-немецкие танки все равно уступали нашим по части брони. Зато превосходили в маневренности и связи. Противотанковые ружья или пушки были не везде, поэтому советские солдаты, порой, уничтожали танки, подползая к ним, и забрасывая гранатами.

Для самих вражеских танков опасность представляли долговременные огневые точки - ДОТы - артиллерийские и противотанковые. На минском направлении "Линии Сталина" их было около 60.

За уничтожение пехоты и легкой техники отвечали пулеметные точки. Это сейчас их можно заметить издалека, а в 41-ом ДОТы тщательно замаскировали. Чтобы понять, откуда по ним ведут огонь, немцы сознательно подставляли свою технику. Танки или машины выезжали на открытую местность, их замечал боевой расчет ДОТа и открывал огонь. В это время другая немецкая группа записывала координаты цели. Артобстрел чаще всего серьезного урона ДОТу не наносил, поэтому нацистам приходилось с боем прорываться ближе к советской огневой точке, бить прямой наводкой по амбразуре, вырывать перископ и забрасывать ДОТ гранатами.

В 41-ом рядом с этим ДОТом проходила дорога, по которой наступали немцы. Им удалось вырвать перископ и уничтожить командира. Два бойца оставались внутри, но воздуха не хватало - пришлось выходить.

Их расстреляли на месте. Когда немцы пошли дальше, местные жители похоронили убитых. Прямо у ДОТа. Спустя 65 лет сотрудники историко-культурного комплекса обнаружили останки. Их перезахоронили с воинскими почестями. Боевой расчет этого ДОТа, как и сотен других, помог задержать продвижение немцев к Москве.

Пока Вермахт пытался подавить Минский укрепрайон, к ближайшему Полоцкому активно стягивали силы Красной Армии. Соседний отрезок "Линии Сталина" под руководством генерала Зыгина держался 20 дней. И отступил только по команде из Москвы, потому что в 250 километрах к востоку уже готовилось Смоленское сражение. Оно задержит немцев еще на 2 месяца.

На оккупированных территориях быстро начнут создавать партизанские отряды. В один из них, под названием "Победа", и попадет еще несовершеннолетний Бронислав Карпенко. Сначала будет нести вахту и добывать провизию, потом ему доверят диверсии против немцев. После освобождения Минска успеет поучаствовать в восстановлении города. Но уже осенью в составе Красной Армии отправится на запад. Его части пройдут "Линию Сталина", а затем и недостроенную "Линию Молотова", Польшу. День Победы Бронислав Карпенко встретит в Германии.

Денис Большаков, Александр Медведев, Павел Ермоленко, Екатерина Симанович, "В центре событий", "ТВ Центр".

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