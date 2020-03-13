Пойманная на краже звезда сериала "Солдаты" получила приговор

Адвокат прокомментировал решение суда

51-летняя актриса Ольга Юрасова, которая сыграла жену прапорщика Шматко в сериале "Солдаты", получила штраф в размере 15 тысяч рублей. Она признала свою вину в попытке украсть около 50 тысяч рублей в столичном фитнес-клубе.

"Сегодня Измайловский районный суд вынес решение об освобождении от уголовной ответственности актрисы Юрасовой Ольги, обвиненной в краже в московском фитнес-центре, и назначил ей штраф в размере 15 тысяч рублей", - рассказал РЕН ТВ адвокат актрисы.

Юриста удовлетворило решение суда. Ольга Юрасова признала свою вину и раскаивается в содеянном, подчеркнул адвокат.

Ольгу Юрасову задержали с поличным на краже крупной суммы денег в октябре 2019 года.

На счету Юрасовой около 60 ролей в кино и сериалах. В частности, она сыграла в картинах "Статский советник", "Казус Кукоцкого", "Пока цветет папоротник".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"