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Пойманная на краже звезда сериала "Солдаты" получила приговор

18:53
  • пятница
  • 13 марта 2020

Адвокат прокомментировал решение суда

51-летняя актриса Ольга Юрасова, которая сыграла жену прапорщика Шматко в сериале "Солдаты", получила штраф в размере 15 тысяч рублей. Она признала свою вину в попытке украсть около 50 тысяч рублей в столичном фитнес-клубе. 
Звезда сериала "Солдаты" попалась на воровстве

"Сегодня Измайловский районный суд вынес решение об освобождении от уголовной ответственности актрисы Юрасовой Ольги, обвиненной в краже в московском фитнес-центре, и назначил ей штраф в размере 15 тысяч рублей", - рассказал РЕН ТВ адвокат актрисы. 

Юриста удовлетворило решение суда. Ольга Юрасова признала свою вину и раскаивается в содеянном, подчеркнул адвокат. 

Ольгу Юрасову задержали с поличным на краже крупной суммы денег в октябре 2019 года. 

На счету Юрасовой около 60 ролей в кино и сериалах. В частности, она сыграла в картинах "Статский советник", "Казус Кукоцкого", "Пока цветет папоротник". 

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