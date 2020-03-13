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Рак научились убивать с помощью голода

19:45
  • пятница
  • 13 марта 2020

Открытие сделали в США

Ученые из американского Университета Джонса Хопкинса открыли новый способ борьбы с раком. Они использовали против опухоли статины - фармацевтические препараты, которые уменьшают уровень холестерина в крови и снижают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.  
Выяснилось, люди с какой группой крови чаще всего болеют раком

Специалисты изучили около 2,5 тысячи препаратов и пришли к выводу, что статины (в частности, питавастатин) убивают раковые клетки. Правда, речь идет только о тех клетках, у которых мутирован ген PTEN. Этот ген связан с выработкой фермента, подавляющего рост опухолей. 

Статины "обездвиживают" раковые клетки с мутациями PTEN и мешают им поглощать питательные вещества. В итоге клетки "голодают", перестают расти и умирают.  

Ученые также обнаружили, что статины блокируют образование молекулы GGPP (геранилгеранил пирофосфата), которая отвечает за связывание клеточных белков с клеточными мембранами. Молекула GGPP способствует росту опухоли, пишет lenta.ru со ссылкой на MedicalXpress.

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