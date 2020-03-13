Россия ограничит авиасообщение со странами ЕС из-за коронавируса

Ограничения также затронут рейсы в Норвегию и Швейцарию

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что с 16 марта Россия временно ограничивает авиасообщение со странами Европейского союза.

Как передает ТАСС, ограничения не коснутся рейсов из Москвы в европейские столицы и обратно.

Также сообщается, что с 16 марта Россия ограничит авиасообщение с Норвегий и Швейцарией, которые не входят в ЕС. При этом самолеты продолжат летать из Москвы в Осло и Женеву, а также обратно.

Как долго будут действовать ограничения, не уточняется.

По последним данным, свыше 134 тысяч человек по всему миру заболели коронавирусом нового типа. 4 973 человека скончались.

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