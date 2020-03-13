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Что ни в коем случае нельзя делать в родительскую субботу 14 марта

21:03
  • пятница
  • 13 марта 2020

В этот день поминают родных и близких

14 марта православные россияне встречают родительскую субботу, в течение которой принято вспоминать умерших предков. 
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Во время Великого поста, который в этом году длится с 2 марта по 18 апреля, Церковь не совершает ежедневных панихид по усопшим. Чтобы не лишать предков молитвенной помощи, церковнослужители отвели для их поминания три дня - вторую, третью и четвертую субботы Великого поста. 

В родительскую субботу прихожане подают записки с именами умерших предков и молятся за упокой их души. В храм обычно приносят постные продукты, которые после освящения раздают бедным. После службы принято ходить на кладбище, где погребены родные и близкие верующих. 

Как и другие христианские праздники, родительская суббота второй седмицы сопряжена с рядом запретов и ограничений. В этот день, например, нельзя отказывать в милостыне нуждающимся. Если нет возможности помочь деньгами, то хотя бы протяните бедняку кусок хлеба - и вам зачтется.  

14 марта запрещено поминать самоубийц и некрещеных покойников. Нельзя плохо отзываться об усопших. Не рекомендуется уходить из храма до окончания службы. 

Под строгим запретом находятся ссоры, сквернословие, драки. Нежелательно даже повышать голос на другого человека. Шумные развлечения следует отложить на конец апреля, когда закончится пост. Однако предаваться унынию и скорби тоже не стоит. 

Ни в коем случае нельзя напиваться в родительскую субботу. Прийти на кладбище в нетрезвом виде - большой грех. 

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