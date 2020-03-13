Пандемия коронавируса сорвала планы Елизаветы II

Ее поездки по стране отложили до лучших времен

Букингемский дворец сообщил, что несколько поездок Елизаветы II по регионам перенесли из-за пандемии коронавируса.

График британской королевы решили изменить в целях предосторожности. "После консультаций с медицинскими экспертами и правительством предстоящие визиты Ее Величества в [графства] Чешир и Кэмден будут перенесены <...> Участие в других мероприятиях будет пересмотрено в рабочем порядке в соответствии с рекомендациями", - цитирует ТАСС сообщение Букингемского дворца.

Вместе с тем Елизавета II продолжит проводить аудиенции в обычном формате.

Ранее в Сеть попало забавное видео, на котором принц Чарльз, забыв об осторожности, пытается пожать руку двум мужчинам, но в последний момент заменяет привычный тип приветствия на более безопасный - на жест "намасте". Дело в том, что медики рекомендовали членам королевской семьи отказаться от рукопожатий, чтобы снизить риск заражения COVID-19.

Видео: забывший об осторожности принц Чарльз оконфузился с рукопожатиями

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