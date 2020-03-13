ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пандемия коронавируса сорвала планы Елизаветы II

21:49
  • пятница
  • 13 марта 2020

Ее поездки по стране отложили до лучших времен

Букингемский дворец сообщил, что несколько поездок Елизаветы II по регионам перенесли из-за пандемии коронавируса.  
Забывший об осторожности принц Чарльз оконфузился с рукопожатиями

График британской королевы решили изменить в целях предосторожности. "После консультаций с медицинскими экспертами и правительством предстоящие визиты Ее Величества в [графства] Чешир и Кэмден будут перенесены <...> Участие в других мероприятиях будет пересмотрено в рабочем порядке в соответствии с рекомендациями", - цитирует ТАСС сообщение Букингемского дворца. 

Вместе с тем Елизавета II продолжит проводить аудиенции в обычном формате. 

Ранее в Сеть попало забавное видео, на котором принц Чарльз, забыв об осторожности, пытается пожать руку двум мужчинам, но в последний момент заменяет привычный тип приветствия на более безопасный - на жест "намасте". Дело в том, что медики рекомендовали членам королевской семьи отказаться от рукопожатий, чтобы снизить риск заражения COVID-19. 

Видео: забывший об осторожности принц Чарльз оконфузился с рукопожатиями

 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Елизавета II
Елизавета II
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.