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Российские Ту-142 нашли американский военный лагерь в Арктике

22:25
  • пятница
  • 13 марта 2020

Войскам США не удалось скрыться

Российские самолеты Ту-142 пролетели над американским военным лагерем Seadragon, развернутым в море Бофорта неподалеку от Аляски.
Полет российских Ту-142 над Аляской попал на видео

Как передает РИА Новости со ссылкой на Popular Mechanics, 9 марта два противолодочных самолета Ту-142 выполняли плановый полет над международными водами моря Бофорта. 

Российские самолеты кружили над морем около четырех часов. Они приблизились к побережью Аляски примерно на 100 километров. Для их сопровождения США и Канада подняли в воздух истребители F-22 Raptor и CF-18 Hornet. 

"Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике", - сделало вывод американское издание. 

Видео полета Ту-142 в районе Аляски было опубликовано 11 марта. В Минобороны России тогда заявили, что полет проходил по всем международным правилам использования воздушного пространства.  

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