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США снабжают оружием сирийских боевиков

10:55
  • суббота
  • 14 марта 2020

Об этом рассказал дезертир из армии Асада

Сирийские спецслужбы получили новые доказательства того, что американские военные направляют подконтрольных им боевиков для осуществления диверсий в Идлибе. Об этом сообщил во время допроса задержанный за дезертирство бывший военнослужащий правительственных войск.

Как выяснилось, террористы вынудили перейти его на их сторону шантажом, угрожали семье. Он прошёл обучение у американских инструкторов и во главе диверсионной группы выполнял их задания, за которые получал по 500 долларов. По сирийским меркам, это огромные деньги.

Среди боевиков было много наёмников-иностранцев, их хорошо снабжали, в том числе, и оружием. Дезертир предоставил важные сведения о количестве войск и вооружения на базе Эт-Танф, а также о жестоких порядках и катастрофическом положении беженцев в лагере Эр-Рукбан, подконтрольном американцам и боевикам.  Он подчеркнул, что многие семьи хотят вернуться на территорию, освобождённую от террористов, сообщает "ТВ Центр". 

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