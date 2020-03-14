Трамп пошёл на крайние меры из-за коронавируса

В стране введён режим ЧС

В США объявлен режим чрезвычайной ситуации. Он не предполагает серьёзных ограничений для граждан, но при этом позволит властям выделить до 50 миллиардов долларов н борьбу с инфекцией. О введении ЧС на пресс-конференции объявил президент страны Дональд Трамп.

По его словам, ситуация с распространением вируса может ухудшиться. Критичными для страны Трамп назвал предстоящие восемь недель. Сейчас в США зафиксировано 1629 случаев заражения коронавирусом, 41 человек умер.

Сам Дональд Трамп пока не будет проверяться на коронавирус, несмотря на то, что общался с делегацией из Бразилии в составе которой были заражённые люди. Личный врач президента Шон Конли заявил, что у президента был достаточно краткий контакт с человеком, у которого тремя днями позже нашли симптомы вируса.

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