Эпидемию коронавируса сравнили с развалом СССР

В России зарегистрировано 45 случаев заражения

Последствия от эпидемии коронавируса будут серьёзнее, чем от распада СССР. Такое мнение высказал у себя в Telegram-канале бизнесмен Олег Дерипаска. По его мнению, уже сейчас необходимо закрыть границы.

"Очевидно, что сейчас страна к эпидемии не готова. Люди массово игнорируют самые базовые меры предосторожности. Наша культура, стиль жизни, отношение к эпидемии не дают нам никакой альтернативы", - посетовал миллиардер. Он заметил, что в метро и торговых центрах люди не носят маски.

Напомним, что ВОЗ рекомендует носить маски только людям с симптомами заражения или тем, кто оказывает помощь человеку с подозрением на коронавирусную инфекцию.

По состоянию на 14 марта в мире зарегистрировано более 144 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли 5419 человек. В России 45 человек заразились новым вирусом, 24 из них находятся в Москве.

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