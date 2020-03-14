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Европа остаётся эпицентром пандемии коронавируса

11:59
  • суббота
  • 14 марта 2020

В Италии объявлен всеобщий карантин

Европа остаётся эпицентром пандемии коронавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения, в Старом Свете самое большое количество зарегистрированных случаев заболевания и смертей, чем в остальном мире вместе взятом, за исключением Китая, сообщает "ТВ Центр".

Самая тяжелая ситуация в Италии – за минувшие сутки там скончались от инфекции около 250 человек. На Аппенины прибыли девять вирусологов из Китая помогать организовывать борьбу с массовым заболеванием. С собой привезли больше 30 тонн оборудования и препаратов.

Улицы в итальянских городах круглосуточно патрулируются. Выход жителей из домов строго регламентирован. Неунывающие итальянцы, открыв окна, хором распевают духоподъёмные песни.

Подробнее о борьбе с коронавирусом в разных странах мира – в репортаже Егора Киселёва (смотрите видео).

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