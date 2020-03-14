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Украина закрыла границу на две недели

13:43
  • суббота
  • 14 марта 2020

Причина - эпидемия коронавируса

Из-за ситуации с коронавирусом Украина закрывает границу на две недели. Пока что только для иностранцев. Исключение - те, у кого есть вид на жительство, официальные делегации и грузоперевозки. Ещё на границе экипажи судов, самолётов и грузовых автомобилей проверят на коронавирус с помощью экспресс-теста.
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Ранее президент страны  Владимир Зеленский призвал украинцев с симптомами болезни самоизолироваться минимум на неделю. А кабмин страны запретил проведение массовых мероприятий и ввёл карантин в учебных заведениях.

Тем временем, в украинских школах сократили преподавание на русском языке. Новый закон об образовании 13 марта подписал Владимир Зеленский, сообщает "ТВ Центр".

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