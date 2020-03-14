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По льду озера в Находке разились сотни тонн мазута

13:13
  • суббота
  • 14 марта 2020

Жертв и пострадавших нет

В приморской Находке ликвидируют последствия крупной аварии в котельной. Мазут попал в озеро, есть риск и для морской акватории. На месте ЧП сейчас работают спасатели и коммунальные службы. Со льда озера Соленое экскаватором и вручную убирают мазут, собрано более 300 кубометров. Топливо будут свозить на полигон и сжигать.

Около полуночи в диспетчерскую службу города поступило сообщение, что на топливном складе лопнула одна из цистерн с мазутом. В ней находилось более двух с половиной тысяч кубов топлива, сообщает "ТВ Центр".

Сейчас в городе объявлен режим ЧС.  Морская акватория не пострадала и чтобы не допустить разлива мазута в залив Находка на протоках из озера устанавливают боновые заграждения.  Сейчас экологам предстоит оценить -  какой ущерб нанесен самому озеру.

Цистерна находилась на территории котельной, которая  обеспечивает теплом несколько районов города. По словам властей, теплоснабжение домов не нарушено. Расследованием ЧП занялись следователи. Уже возбужденно уголовное дело. Предстоит выяснить причины, почему  произошла разгерметизация цистерны и установить виновных.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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