Совет Федерации одобрил поправки в Конституцию

Теперь им даст оценку Конституционный суд

Совет Федерации на внеочередном заседании утвердил решения всех российских регионов о поддержке поправок в Конституцию. Ранее все 85 заксобраний дали положительные заключения на внесённые изменений.

Поправки касаются целого ряда социальных гарантий, дети признаются приоритетом развития страны. В обновлённой Конституции появятся также нормы о главенстве российского права над международным, запрет на отчуждение территорий, статья о русском языке государствообразующего народа, культуре и науке.

Также планируется усилить роль Госсовета и расширить полномочия Госдумы и Совета Федерации. Речь идёт и о преемственности власти с возможностью действующего президента вновь баллотироваться на этот пост, сообщает "ТВ Центр".

После голосования в Совете Федерации своё заключение должен дать Конституционный суд. Но решающее слово за гражданами. Поправки будут приняты, если 22 апреля за них проголосует большинство россиян. На это обратила особое внимание своих коллег спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она попросила сенаторов выехать в свои регионы и активно включиться в работу по разъяснению предложенных в Конституцию изменений. "Люди должны знать, понимать отчетливо и осознавать, за что им предстоит голосовать", - сказала Матвиенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"