Как готовили полёт космонавта №1

60 лет назад был создан первый отряд покорителей космоса

В Москве отметили знаменательную дату- юбилей создания первого отряда космонавтов. В 1960 году была сформирована группа военно-воздушных сил номер один. Началась подготовка к легендарному полёту Юрия Гагарина.

В Театре Российской армии прошёл праздничный концерт, на котором выступили известные артисты и танцевальные коллективы, сообщает "ТВ Центр".

Поздравления участникам мероприятия направил Владимир Путин, отметив, что нынешняя годовщина - прекрасный повод ещё раз вспомнить о многих поколениях космонавтов, учёных, конструкторов. О том, что сейчас отечественная космонавтика проходит важный этап развития - переход на новую технику - рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"