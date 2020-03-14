В Москве вводится свободное посещение школ

Такое решение принял мэр Собянин

В московских школах с 16 марта вводится свободное посещение занятий. Такое решение принял мэр Сергей Собянин. Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остаётся дома, будут родители. Руководство школ должно будет обеспечить занятия в дистанционной форме.

Собянин напомнил, что коронавирус подтверждён у 24 москвичей. В городе, по его словам, наблюдается новая тревожная тенденция: болезнь диагностирована не только у людей, вернувшихся из Италии, но и у членов их семей, которые за границу не ездили. "Таким образом, круг потенциальных носителей коронавируса начал расширяться", - написал мэр на своём сайте.

Поэтому теперь режим обязательной самоизоляции на дому вводится не только для граждан, прибывающих из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, но и для совместно проживающих с ними лиц. Для получения больничного следует позвонить по телефону 8(495)8704509, и он будет доставлен курьером на дом.

Работодателям Собянин поручил не допускать на территорию организаций работников, обязанных соблюдать режим самоизоляции на дому.

Всего в России зарегистрировано 45 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Все пациенты чувствуют себя хорошо, у многих из них болезнь протекает в лёгкой форме.

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