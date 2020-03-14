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Собянин усилил меры по противодействию коронавирусу

11:11
  • суббота
  • 14 марта 2020

Вводится свободное посещение школ

Серей Собянин объявил о новых мерах по защите москвичей от коронавируса. "По состоянию на 13 марта коронавирусная инфекция подтверждена у 24 жителей Москвы. За последние сутки число заболевших выросло на пять человек. Это немного. Но есть новая тревожная тенденция", - написал мэр на своём сайте.
В Москве вводится свободное посещение школ

Дело в том, что врачи обнаружили вирус не только у людей, вернувшихся из Италии, но и у членов их семей, которые за границу не ездили. Круг заболевших начал расширяться. В связи с этим мэр Москвы ввёл обязательную самоизоляции на дому на 14 дней не только для тех, кто побывал в опасных странах, но и для совместно проживающих с ними лиц.

Кроме того, в московских школах до особого распоряжения вводится режим свободного посещения. Родители сами будут решать – отправлять ли им ребёнка на занятия или нет. При этом обычные занятия в школах будут продолжаться.

Работодателям приказано не допускать на территорию организации работников, обязанных соблюдать режим самоизоляции на дому. Мэр уверен, что принятые решения позволят сдерживать распространение коронавирусной инфекции. Сергей Собянин поблагодарил москвичей, которые с пониманием отнеслись к ограничительным мерам и соблюдают их.

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