Мишустин дал указания ФСБ и МВД по борьбе с коронавирусом

Предстоит большая работа

Глава правительства Михаил Мишустин дал поручения ФСБ, МВД и МИДу обеспечить временное приостановление с 15 марта пропуск иностранных граждан через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки государственной границы.

Помимо этого, премьер-министр поручил Минздраву и Роспотребнадзору настроить свои информационные системы с целью получения гражданами всей информации о новой коронавирусной инфекции. Согласно распоряжения Михаила Мишустина, Минздрав должен донести до первичных медицинских учреждений алгоритм оказания помощи больным коронавирусом.

Минпромторгу поручено представить в правительство информацию о существующих и потенциальных возможностях по производству в России средств индивидуальной защиты. Ведомства, которым глава правительства дал поручения, должны отчитаться о проделанной работе в срок до 16 марта.

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