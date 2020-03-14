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Самойлова о скандале с Джиганом: "Ни меня, ни детей никто не бил"

18:35
  • суббота
  • 14 марта 2020

Жена рэпера вышла на связь

В истории отношений Джигана и его жены, кажется, стало больше ясности.  Оксана Самойлова, родившая рэперу четверых детей, нашла в себе силы сделать признание.
Джигана пригрозили оставить без родительских прав

"Хочу сказать, что ни меня, ни детей никто не бил. Родительских прав я никого не лишаю. Как бы там ни было, сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды", - отчиталась о происходящем в семье Самойлова.

Напомним, что после того, как Джиган стал отцом в четвёртый раз, с ним что-то произошло. Он несколько раз выходил в эфир у себя в Instagram в состоянии лёгкого подпития, ругался матом при дочери и нелепо извинялся перед женой.

Позже выяснилось, что рэпер находится в наркологической клинике в Майами и вроде бы лечится там от алкогольной и наркотической зависимости. Джиган зачем-то сбрил брови и бороду и утратил свой брутальный облик.

Джиган и Оксана Самойлова 12 лет в браке. У них четверо детей- три девочки и мальчик. Давид родился 18 февраля 2020 года.

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