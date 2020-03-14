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"Андрюша, я тебя очень люблю!" Ирина Безрукова написала письмо умершему 5 лет назад сыну

19:35
  • суббота
  • 14 марта 2020

Получилось очень трогательно

Ирина Безрукова обратилась к своему сыну, который умер пять лет назад. Андрею было всего 25 лет, он болел диабетом.
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"Андрюша, я тебя очень люблю!.. Эту фразу я говорила тебе часто... И ты улыбался... И обнимал меня бережно в ответ...", - вспоминает актриса.

Она признаётся, что ближе сына у неё никого не было в жизни. "Мой любимый ребёнок, надёжный и верный друг, и мудрый учитель... Люблю, благодарю, и буду стараться достойно "играть свою роль" - столько, сколько мне отведено в этом жизненном "спектакле"", - обещает Андрею мама.

Андрей Ливанов родился в 1989 году в браке Ирины с актёром Игорем Ливановым. Родители развелись, когда Андрею было 11 лет. Он учился в элитной частной школе и, ещё будучи школьником, играл в мюзикле "Норд-Ост".

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