"Андрюша, я тебя очень люблю!" Ирина Безрукова написала письмо умершему 5 лет назад сыну

Получилось очень трогательно

Ирина Безрукова обратилась к своему сыну, который умер пять лет назад. Андрею было всего 25 лет, он болел диабетом.

"Андрюша, я тебя очень люблю!.. Эту фразу я говорила тебе часто... И ты улыбался... И обнимал меня бережно в ответ...", - вспоминает актриса.

Она признаётся, что ближе сына у неё никого не было в жизни. "Мой любимый ребёнок, надёжный и верный друг, и мудрый учитель... Люблю, благодарю, и буду стараться достойно "играть свою роль" - столько, сколько мне отведено в этом жизненном "спектакле"", - обещает Андрею мама.

Андрей Ливанов родился в 1989 году в браке Ирины с актёром Игорем Ливановым. Родители развелись, когда Андрею было 11 лет. Он учился в элитной частной школе и, ещё будучи школьником, играл в мюзикле "Норд-Ост".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"