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Мартен Фуркад ушёл из большого спорта после неосторожного заявления российской чемпионки

15:25
  • суббота
  • 14 марта 2020

Лыжник подаст не неё в суд

31-летний биатлонист Мартен Фуркад по прозвищу "французский дьявол" объявил о завершении карьеры. Как это принято в последнее время, спортсмен оставил запись в соцсети. "Пришло время прощаться", - написал Фуркад в Twitter.
Фуркад готовит иск против российской чемпионки Резцовой

На решение спортсмена отреагировали в России. В частности, трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова предположила, что это она оказала какое-то влияние на решение Мартена Фуркада о завершении карьеры. Не так давно Резцова неосторожно сказала о высоких результатах француза, которые он достигает благодаря медицинской поддержке. Фуркад заявил, что обсудит с адвокатом возможный иск к Резцовой за такие слова в свой адрес.

"Может, это его Резцова напугала? Если честно, не знаю, почему он тогда так завёлся и принял это близко к сердцу, я же не про него лично говорила, а в целом о ситуации", - приводит слова Резцовой "Матч".

За свою карьеру Мартен Фуркад выиграл на Олимпиадах 5 золотых и 2 серебряных медали, на его счету 7 побед подряд в общем зачете Кубка мира, что является рекордом. Он также 13-кратный чемпион мира.

Анфиса Резцова - советская и российская биатлонистка и лыжница, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, трёхкратная чемпионка мира по лыжным гонкам, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону. Долгое время сохраняла титул единственной женщины в мире - олимпийской чемпионки сразу в двух зимних видах спорта.

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