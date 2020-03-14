Кончита Вурст сменила имидж и стала выглядеть как обычный мужчина

Жгучей брюнетки больше нет

Австрийский певец Томас Нойвирт уже не похож на Кончиту Вурст. Он сменил имидж и снова стал мужчиной. Шесть лет назад исполнитель выступил на конкурсе "Евровидение" в образе бородатой женщины – жгучей брюнетки с накладными ресницами.

Нойвирт окончательно распрощался с Кончитой: он коротко постригся, перестал ярко краситься и отказался от платьев. Как пишет Woman.ru, Томас ищет образ, вдохновлённый мужским началом. Правда непонятно, как он придёт к цели, если до сих пор носит высокие каблуки.

Образ женщины с бородой был создан Нойвиртом в 2011 году. С помощью него певец стремился дать людям повод задуматься о ксенофобии и толерантности. На 59 конкурсе "Евровидение" в 2014 году Нойвирт получил 290 баллов и стал победителем музыкального смотра.

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