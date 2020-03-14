Российским школам рекомендовано перейти на онлайн-обучение

Все возможности для этого есть

В связи с распространением коронавируса Министерство просвещения рекомендовало регионам при необходимости переходить на дистанционное обучение. Местным органам образования предписывается проводить дезинфекцию в учебных заведениях, вовремя убирать и проветривать помещения для занятий.

"Защита здоровья учащихся и всех работников системы образования – первостепенная задача. У нас есть все возможности для того, чтобы ребята продолжали получать знания, - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Глава ведомства Сергей Кравцов подчеркнул, что вводимые меры носят временный характер, но они очень важны для защиты здоровья населения.

Ранее сообщалось, что свободное посещение школ вводится в Москве и Подмосковье с 16 марта. Родители сами вправе выбирать – пойдёт ли их ребёнок в школу или нет.

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