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Москвичей предупредили о снежном шторме

14:54
  • суббота
  • 14 марта 2020

В столице резко похолодает

Вечером 14 марта в Москве снова ожидается сильный ветер до 20 метров в секунду. Синоптики также предупреждают о дожде, сильном снегопаде и метели. Температура резко пойдёт вниз – ночью 15 марта ожидается до минус девяти градусов.
Из-за штормового ветра в Москве погиб водитель

В столице под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Автомобилистов просят не выезжать на дороги, а пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться под деревьями.

Ураган, обрушившийся на Москву в пятницу, 13 марта унёс жизнь одного человека, еще трое были госпитализированы. Скорость ветра в некоторых районах достигала 26 метров в секунду. Ветер повалил в Москве более 200 деревьев и повредил почти 50 автомобилей.

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