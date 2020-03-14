Путин подписал закон о поправках к Конституции

Теперь свою оценку должны дать граждане страны

Президент Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию. Документ одобрили Госдума, Совет Федерации и законодательные органы власти всех регионов.

Теперь оценку закону должен дать Конституционный суд, а граждане страны должны выразить своё мнение на всеобщем голосовании. Поправки к Конституции вступят в силу, если по его результатам изменения поддержат более половины граждан, которые примут участие в голосовании.

Предполагается, что голосование состоится 22 апреля. Этот день будет объявлен выходным. Гражданам будет предложено голосовать по пакету поправок в целом, а не по отдельности.

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