На стройке побывал Владимир Ресин

На Симферопольском бульваре в Москве возводят храм в честь Священномученика Ермогена. Ход работ осмотрел советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Церковь рассчитана на 500 прихожан и строится по индивидуальному проекту. Во внешнем оформлении здания будут сочетаться несколько архитектурных стилей: владимирская и московская школы, а также элементы модерна.

Уже завершена кирпичная кладка стен, возведена звонница и отлиты колокола. Сейчас разрабатывается эскиз иконостаса, сообщает "ТВ Центр".

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