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КС раскрыл процедуру рассмотрения поправок в Конституцию

15:38
  • суббота
  • 14 марта 2020

Она не будет публичной

Конституционный суд рассмотрит закон о поправках в Основной закон страны без публичных слушаний. Как сообщает пресс-служба суда, такого рода обсуждения не предполагают публичности.
Путин подписал закон о поправках к Конституции

"В этом деле нет сторон-участниц правового спора, которым необходимо обеспечить гласность и состязательность в открытом судебном процессе", - говорится в сообщении суда.

Там также отметили, что заключение Конституционного суда будет незамедлительно направлено президенту. Согласно закону, у суда есть неделя на вынесение вердикта.

Президент Владимир Путин 14 марта подписал закон о поправках в Конституцию. До этого документ одобрили Госдума, Совет Федерации и законодательные органы власти всех регионов.

После того, как оценку закону даст Конституционный суд, граждане страны выразят своё мнение на всеобщем голосовании. Оно должно пройти 2 апреля.

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