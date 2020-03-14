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Московские больницы закрыли для посещений

16:28
  • суббота
  • 14 марта 2020

В поликлиниках отмена плановая диспансеризация

Московские больницы закрыли для посещения. При этом посылки с гостинцами по-прежнему можно передавать больным, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.
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О состоянии здоровья пациента можно узнать у лечащего или дежурного врача в определенные часы. Расписание консультаций и места приёма передачи родственники могут уточнить по телефону больницы.

Также  в целях борьбы с распространением коронавируса в городских поликлиниках временно отменены плановые диспансеризации для детей и взрослых, и профилактические медицинские осмотры.

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