Пассажир Diamond Princess повторно заразился коронавирусом

Его вылечили в Японии, а в Гонконге диагностировали болезнь

Врачи в Гонконге повторно диагностировали коронавирус у пассажира круизного лайнера Diamond Princess, которого ранее излечили от заболевания. Курс лечения пассажир проходил в Японии, сообщает радиостанция RTHK со ссылкой на местные органы здравоохранения.

Один из фешенебельных круизных лайнеров в мире Diamond Princess более двух недель в феврале стоял на карантине в японском порту Йокогама. На его борту находились 3600 человек.

И больных, и здоровых пассажиров закрыли в одном пространстве, в результате чего коронавирусом заразились 700 человек, из них семь умерли. Троих заразившихся россиян после окончания карантина на судне доставили в Казань.

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