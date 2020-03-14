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Пассажир Diamond Princess повторно заразился коронавирусом

16:54
  • суббота
  • 14 марта 2020

Его вылечили в Японии, а в Гонконге диагностировали болезнь

Врачи в Гонконге повторно диагностировали коронавирус у пассажира круизного лайнера Diamond Princess, которого ранее излечили от заболевания. Курс лечения пассажир проходил в Японии, сообщает  радиостанция RTHK со ссылкой на местные органы здравоохранения.
Ещё один круизный лайнер встал на карантин у берегов США

Один из фешенебельных круизных лайнеров в мире Diamond Princess более двух недель в феврале стоял на карантине в японском порту Йокогама. На его борту находились 3600 человек.

И больных, и здоровых пассажиров закрыли в одном пространстве, в результате чего коронавирусом заразились 700 человек, из них семь умерли. Троих заразившихся россиян после окончания карантина на судне доставили в Казань.

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