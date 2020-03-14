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Кремль раскрыл детали обращения Путина в Конституционный суд

17:10
  • суббота
  • 14 марта 2020

Президент просит разъяснить положения Конституции

Стали известны детали обращения президента Владимира Путина в Конституционный суд по поводу оценки поправок в Основной закон страны. Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства спросил о дополнительных условиях для вступления в силу поправок к Конституции.
Путин подписал закон о поправках к Конституции

Президент спрашивает у судей – нужно ли для вступления в силу поправок ещё какие-либо условия, кроме их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов России? Кроме того, Путин задаёт вопрос - могут ли изменения в Конституцию вступать в силу при условии их одобрения на общероссийском голосовании?

Владимир Путин 14 марта подписал закон о поправках в Конституцию. До этого документ одобрили Госдума, Совет Федерации и заксобрания в регионах. 

После того, как свою оценку закону даст Конституционный суд, граждане страны выразят своё мнение на всеобщем голосовании. Оно должно пройти 22 апреля.

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