Кремль раскрыл детали обращения Путина в Конституционный суд

Президент просит разъяснить положения Конституции

Стали известны детали обращения президента Владимира Путина в Конституционный суд по поводу оценки поправок в Основной закон страны. Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства спросил о дополнительных условиях для вступления в силу поправок к Конституции.

Президент спрашивает у судей – нужно ли для вступления в силу поправок ещё какие-либо условия, кроме их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов России? Кроме того, Путин задаёт вопрос - могут ли изменения в Конституцию вступать в силу при условии их одобрения на общероссийском голосовании?

Владимир Путин 14 марта подписал закон о поправках в Конституцию. До этого документ одобрили Госдума, Совет Федерации и заксобрания в регионах.

После того, как свою оценку закону даст Конституционный суд, граждане страны выразят своё мнение на всеобщем голосовании. Оно должно пройти 22 апреля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"