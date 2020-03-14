Мишустин обратился к россиянам из-за угрозы коронавируса (видео)

Премьер напомнил об опасности новой болезни

Премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал россиянам минимизировать поездки за рубеж. До этого правительство уже рекомендовало органам власти максимально воздержаться от зарубежных командировок.

Мишустин напомнил, что коронавирус обнаружен не только у вернувшихся из Италии, но и у членов их семей, которые не ездили за рубеж. В этой связи премьер заявил о необходимости сосредоточить усилия на контроле за группами риска.

Медлить в этом случае нельзя и переводить людей из группы риска на 14-дневный карантин и врачебное наблюдение, как это делается в Москве. Эту практику необходимо распространить на все регионы страны.

Глава кабмина также предложил сократить массовые мероприятия в регионах и напомнил, что коронавирус наиболее опасен для пожилых, ослабленных людей, а его разносчиками могут стать их родственники.

Напомним, что ранее Михаил Мишустин дал поручения ФСБ, МВД и МИДу временно закрыть сухопутную часть границы с Польшей и Норвегией. Помимо этого, премьер-министр поручил Минздраву и Роспотребнадзору настроить свои информационные системы так, чтобы граждане могли получать достоверную информацию о коронавирусной инфекции.

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