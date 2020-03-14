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В России выявлены новые случаи заражения коронавирусом

18:19
  • суббота
  • 14 марта 2020

Все инфицированные побывали в Европе

За последние сутки в России зарегистрировано 14 новых случаев коронавирусной инфекции. Девять человек выявлены в Москве, остальные – в Московской области, Санкт-Петербурге, Кемеровской и Калининградской областях.
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Все заболевшие в последние две недели посещали европейские страны - Италию, Францию, Австрию, Германию, Испанию, Польшу и Швейцарию.

Сейчас инфицированные граждане находятся в изолированных инфекционных боксах. Врачи ведут работу по выявлению контактов новых заболевших, их тоже  поместят под наблюдение и обследуют.

Общее число официальных случаев коронавируса в России составляет 59.

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