Российские военные доставили гуманитарную помощь сирийским школьникам

Дети говорили "спасибо" на русском языке

Российские военные на севере Сирии провели гуманитарную акцию. Они привезли школьникам города Эль-Хасека продуктовые наборы и канцелярские принадлежности.

Разрушенную террористами школу отремонтировали, оснастили мебелью и учебным оборудованием. Сейчас её посещают около ста детей. Большинство из них - из семей беженцев, которым удалось выбраться из зоны боевых действий. Подростки были очень рады подаркам, и многие говорили "спасибо" на русском языке, сообщает "ТВ Центр".

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