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Российские военные доставили гуманитарную помощь сирийским школьникам

10:36
  • воскресенье
  • 15 марта 2020

Дети говорили "спасибо" на русском языке

Российские военные на севере Сирии провели гуманитарную акцию. Они привезли школьникам  города Эль-Хасека продуктовые наборы и канцелярские принадлежности.  

Разрушенную террористами школу отремонтировали, оснастили  мебелью и учебным оборудованием. Сейчас  её  посещают около ста детей. Большинство из них - из семей беженцев, которым удалось выбраться из зоны боевых действий. Подростки были очень рады подаркам, и многие говорили "спасибо" на русском языке, сообщает "ТВ Центр".

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