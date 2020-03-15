Радикалы напали на российское посольство в Киеве

В здание летели петарды и фаеры

Российское посольство в Киеве подверглось нападению украинских радикалов, которые 14 марта прошлись маршем по городу. Во время митинга националисты стреляли в сторону посольства из ракетницы, попали в крышу.

Также они жгли фаеры и петарды, бросали их на территорию диппредставительства. Радикалы таким образом - выразили недовольство договорённостями по Донбассу, которые на этой неделе были достигнуты в Минске с участием главы офиса украинского президента. Выступающие обвинили официальный Киев в капитуляции, сообщает "ТВ Центр".

Это не первое нападение на здание. МИД России неоднократно выражал Киеву протест в связи с подобными действиями националистов.

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