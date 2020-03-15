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Собянин о коронавирусе: "Для паники нет причин"

10:47
  • воскресенье
  • 15 марта 2020

В Москве зарегистрировано 33 случая болезни

Сергей Собянин призвал жителей столицы не поддаваться панике в связи с распространением коронавируса. Мэр обратился к москвичам с просьбой соблюдать рекомендации врачей.
В России выявлены новые случаи заражения коронавирусом

"Тех горожан, которые побывали за границей или соприкасались с этой группой риска, я бы попросил соблюдать карантинный режим ", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

Он также призвал работодателей, чтобы они не допускали на работу тех, кто прилетел из стран,  в которых бушует коронавирус.

Вместе мы одолеем эту проблему. Для паники нет никаких причин, город работает в прежнем нормальном режиме; работает транспорт, предприятия, организации.

Тем не менее, Сергей Собянин призвал не терять бдительности и добавил, что в Москве все контакты больных коронавирусом взяты на контроль. Сейчас врачи работают с группами риска: с людьми, которые в той или иной мере могут подвергнуться заражению.

Напомним, что с 16 марта в московских школах вводится режим свободного посещения. Такое решение приняли столичные власти в связи с распространением коронавируса. В московских больницах запрещены визиты родственников и знакомых к больным, разрешены только передачи.

По состоянию на 15 марта в России зарегистрировано 59 случаев заражения коронавирусом. В Москве 17 человек с подтвержденным диагнозом находятся на лечении в больничном комплексе в Коммунарке. Всего в столице зарегистрировано 33 случая заболевания.

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