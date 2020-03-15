Москву засыпает снегом

В городе резко похолодало

Гололёд и сугробы в Москве и области. В столичный регион - неожиданно вернулась зима. Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Водителей призывают быть предельно внимательными, и по возможности, отказаться от поездок на личном транспорте.

В ночь на 15 марта столицу занесло снегом. Мартовская метель в этом году оказалась для москвичей, уже успевших привыкнуть к теплу, настоящей неожиданностью, даже несмотря на то, что синоптики предупреждали об осадках. Дождь резко перешёл в снег. За несколько часов высота снежного покрова в городе достигла девяти сантиметров. Это около трети месячной нормы.

Из-за нелетных погодных условий столичные аэропорты задержали почти 60 рейсов. А отвыкшие от снега коммунальщики всю ночь расчищали улицы. Из-за перепада температур и обильных осадков на асфальте образовался толстый слой льда, сообщает "ТВ Центр".

В ночь на 16 марта снова похолодает. Столбики термометров могут опуститься до минус девяти градусов. Возможен небольшой снег. Но зимняя погода в столице задержится ненадолго: уже к середине недели в городе снова потепление до плюс восьми.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"